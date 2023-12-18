Тепер стало відомо, що їй було доручено ще одну важливу місію. Еліна Світоліна буде займатись керівництвом у жіночій збірній України з тенісу в Кубку Біллі Джин Кінг.
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Нова роль Світоліної у збірній
Про це оголосила Федерація тенісу України (ФТУ). Вона передала управління жіночою збірною України до Фонду Еліни Світоліної на наступні чотири роки (2024 – 2027). У заяві організації вказано, що такий крок було зроблено задля забезпечення збалансованого підходу до розвитку жіночого тенісу в Україні та кращої підготовки збірної до високих стандартів змагань.
Передача управління збірною є кроком вперед до нашої мети – розвитку та популяризації українського тенісу. Сподіваємося, таке співробітництво принесе покращення результатів нашої збірної,
– завив президент ФТУ Сергій Лагур
Еліна Світоліна у відповідь подякувала за довіру та підкреслила, що жіночий теніс в Україні має великі перспективи. Вона назвала амбітні цілі, які ставить перед собою після отримання нової відповідальності:
Сьогодні 6 українських спортсменок входять до числа 100 найуспішніших тенісисток світу. І під управлінням фахової команди Фонду національна збірна здатна продемонструвати високий результат у Кубку Біллі Джин Кінг – жіночому командному чемпіонаті світу з тенісу. У нас є всі шанси на те, щоб привезти кубок світу в Україну.
Нагадаємо, що вже декілька років між українськими тенісистками та ФТУ існував конфлікт. Він пов'язаний із поведінкою віцепрезидента організації Євгена Зукіна, який дозволяв собі цькування та зневажливу поведінку в бік наших спортсменок. Через це майже всі топові українські тенісистки не грають тривалий час за збірну України.