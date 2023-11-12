Перший день змагань завершився внічию – 1:1. Дебютантка збірної України Ангеліна Калініна здобула перемогу, а Даяна Ястремська поступилася Аранчі Рус. Доля путівки в наступний раунд Кубка Біллі Джин Кінг вирішувалася у неділю, 12 листопада, пише 24 Канал.

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Ангеліна Калініна (Україна) – Аранча Рус (Нідерланди) 2:0 (6:4, 6:4)

Першими вийшли на корт Ангеліна Калініна та Аранча Рус. Поєдинок перших номерів збірних України та Нідерландів виявився доволі непростим та нервовим.

Попри складнощі, Ангеліна зуміла вирвати перемогу за підсумком двох сетів, які завершилися з однаковим рахунком 6:4.

У матчевому протистоянні Україна вирвалася вперед – 2:1. Щоб здобути дострокову перемогу, Ястремська повинна була здолати Сюзан Ламенс.

Даяна Ястремська (Україна) – Сюзан Ламенс (Нідерланди) 1:2 (4:6, 6:1, 7:5)

Початок зустрічі виявився провальним для Ястремської. Даяна поступалася після трьох геймів 0:3. Українка зуміла ліквідувати відставання, але сетом поступилася – 4:6.

Проте потім Даяна зуміла перехопити ініціативу та здобути вольову перемогу. Завдяки звитязі Ястремської збірна України завершила матчеву зустріч достроковою перемогою. Парний поєдинок уже не впливав на підсумковий результат, а тому не відбувся.

Важливо! У 2024 році жіноча збірна України з тенісу зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, через який можна пробитися до Фіналу року.