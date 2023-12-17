Українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила у скандальну ситуацію. Причиною стала неоднозначна публікація на її сторінці в інстаграм, пише 24 канал.

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23-річна спортсменка опублікувала коротке відео з Монако, по якому вона гуляє у нарядному вбранні. При цьому на фоні звучав російськомовний трек, а під постом був підпис російською: "Рухаємось по зустрічній".

Відео в інстаграмі тенісистки:

Такий вчинок від Ястремської обурив її фанатів, які масово засудили її в коментарях за російську мову. Як потім з'ясувалось, чимало з негативних відгуків користувач почистив.

"Краще б видалила це відео с блювотним расеянским треком, а замість цього вона підтирає коменти. Що в тебе з головою?"

"Російські треки задовбали! 10 років війні скоро буде…"

"Сонечко, подивися що сьогодні вночі було в Одеському районі і продовжуй далі популяризувати пісні л***а... Може на наступний раз впаде на твій дім"

"Це вже повний пис*ць! Що в неї в голові? Нема слів, бо хвора до уср*чки! А може до рашки,га? Будеш там королевною"

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Втім Даяна все ж відреагувала на хейт у свій бік. Дівчина нагадала, що це її власний трек, який вона випустила у 2020 році. При цому тенісистка не забула нагадати про свою допомогу постраждалим у війні.

Дуже багато хейту було щодо цього відео: російська пісня, російський підпис... По- перше, це мій трек, написаний ще в 2020 році. По-друге, я не розгулюю, а з'їздила в Монако вперше за останні півтора роки у свій вихідний день! По-третє, коли мій фонд за мої особисті гроші допоміг більш ніж 27000 сім'ям, дітям, ЗСУ, лікарням, та багато іншого. Вічна боротьба з WTA проти росіян, постійні нагадування про війну в будь- яких інтерв'ю, підтримка Україні, яку я роблю, і більшість з неї не публічна. Про це хтось говорить? Або лише засуджувати можуть? Я завжди Українка! Я завжди Одеситка,

– написала Ястремська у сторіс.

Відзначимо, що Даяна є уродженкою Одеси. Свою професійну кар'єру вона почала у 2015 році і за цей час виграла близько 3 мільйона доларів призовими. У поточному рейтингу WTA Ястремська йде на 103 місці. За весь час українка виграла три трофеї: