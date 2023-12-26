Сербський клуб анонсував товариський матч з російським Зенітом

Сербія "випробовує" європейську футбольну спільноту. Чемпіон країни анонсував товариський матч із Зенітом.

Йдеться про сербську Црвена Звезду. У своїх соціальних мережах клуб анонсував проведення навесні наступного року товариського матчу проти російського Зеніта.

Дивіться також Всупереч політиці керівництва: легіонер Шахтаря про ставлення до війни в сербській Црвєні Звєзда

Коли відбудеться матч

Там зазначили, що матч відбудеться у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" 23 березня 2024 року. Нагадаємо, що влітку Црвена Звезда вже їздила до Росії на товариський турнір, який організував Зеніт.

Ганебний вчинок збірної Сербії

Збірна Сербії з футболу погодилася організувати товариський матч з Росією. Зустріч анонсували національні федерації обох країн 20 грудня.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Росія не провела жодного офіційного матчу. Росіяни обмежуються лише товариськими зустрічами.

Від вересня 2022-го Росія провела 11 товариських матчів чоловічих збірних. Їхніми суперниками виступали команди з Азії (Узбекистан, Іран, Катар), Африки (Камерун, Кенія, Єгипет U23), карибська Куба.

Тож Сербія стане першою європейською збірною, що зіграє з Росією. Матч відбудеться 21 березня в Москві і слугуватиме для сербів підготовкою до фінальної частини Євро-2024.

Після початку повномасштабно вторгнення Росії в Україну УЄФА усунув російську національну команду та всі клуби з цієї країни від участі в офіційних турнірах, що проводяться під егідою організації. Однак жодної реакції на проведення спарингів із російськими клубами УЄФА так і не продемонстрував.