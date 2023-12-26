Сербський клуб анонсував товариський матч з російським Зенітом

26 грудня 2023, 10:48
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Црвена Звезда

Сербія "випробовує" європейську футбольну спільноту. Чемпіон країни анонсував товариський матч із Зенітом.

Йдеться про сербську Црвена Звезду. У своїх соціальних мережах клуб анонсував проведення навесні наступного року товариського матчу проти російського Зеніта.

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Коли відбудеться матч

Там зазначили, що матч відбудеться у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" 23 березня 2024 року. Нагадаємо, що влітку Црвена Звезда вже їздила до Росії на товариський турнір, який організував Зеніт.

До слова. Після початку повномасштабно вторгнення Росії в Україну УЄФА усунув російську національну команду та всі клуби з цієї країни від участі в офіційних турнірах, що проводяться під егідою організації. Однак жодної реакції на проведення спарингів із російськими клубами УЄФА так і не продемонстрував.

Ганебний вчинок збірної Сербії

  • Збірна Сербії з футболу погодилася організувати товариський матч з Росією. Зустріч анонсували національні федерації обох країн 20 грудня.
  • Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Росія не провела жодного офіційного матчу. Росіяни обмежуються лише товариськими зустрічами.
  • Від вересня 2022-го Росія провела 11 товариських матчів чоловічих збірних. Їхніми суперниками виступали команди з Азії (Узбекистан, Іран, Катар), Африки (Камерун, Кенія, Єгипет U23), карибська Куба.
  • Тож Сербія стане першою європейською збірною, що зіграє з Росією. Матч відбудеться 21 березня в Москві і слугуватиме для сербів підготовкою до фінальної частини Євро-2024.
Автор: Юрій Семенюк