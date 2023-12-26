Йдеться про сербську Црвена Звезду. У своїх соціальних мережах клуб анонсував проведення навесні наступного року товариського матчу проти російського Зеніта.

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Коли відбудеться матч

Там зазначили, що матч відбудеться у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" 23 березня 2024 року. Нагадаємо, що влітку Црвена Звезда вже їздила до Росії на товариський турнір, який організував Зеніт.

До слова. Після початку повномасштабно вторгнення Росії в Україну УЄФА усунув російську національну команду та всі клуби з цієї країни від участі в офіційних турнірах, що проводяться під егідою організації. Однак жодної реакції на проведення спарингів із російськими клубами УЄФА так і не продемонстрував.

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