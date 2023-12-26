Йдеться про сербську Црвена Звезду. У своїх соціальних мережах клуб анонсував проведення навесні наступного року товариського матчу проти російського Зеніта.
Дивіться також Всупереч політиці керівництва: легіонер Шахтаря про ставлення до війни в сербській Црвєні Звєзда
Коли відбудеться матч
Там зазначили, що матч відбудеться у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" 23 березня 2024 року. Нагадаємо, що влітку Црвена Звезда вже їздила до Росії на товариський турнір, який організував Зеніт.
Ганебний вчинок збірної Сербії
- Збірна Сербії з футболу погодилася організувати товариський матч з Росією. Зустріч анонсували національні федерації обох країн 20 грудня.
- Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Росія не провела жодного офіційного матчу. Росіяни обмежуються лише товариськими зустрічами.
- Від вересня 2022-го Росія провела 11 товариських матчів чоловічих збірних. Їхніми суперниками виступали команди з Азії (Узбекистан, Іран, Катар), Африки (Камерун, Кенія, Єгипет U23), карибська Куба.
- Тож Сербія стане першою європейською збірною, що зіграє з Росією. Матч відбудеться 21 березня в Москві і слугуватиме для сербів підготовкою до фінальної частини Євро-2024.