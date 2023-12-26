Речь идет о сербской Црвене Звезде. В своих социальных сетях клуб анонсировал проведение весной следующего года товарищеского матча против российского Зенита.
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Когда состоится матч
Там отметили, что матч состоится в Белграде на стадионе "Райко Митич" 23 марта 2024 года. Напомним, что летом Црвена Звезда уже ездила в Россию на товарищеский турнир, организованный Зенит.
Позорный поступок сборной Сербии
- Сборная Сербии по футболу согласилась организовать товарищеский матч с Россией. Встреча была анонсирована национальными федерациями обеих стран 20 декабря.
- Напомним, что с начала полномасштабной войны Россия не провела ни одного официального матча. Россияне ограничиваются только товарищескими встречами.
- С сентября 2022 года Россия провела 11 товарищеских матчей мужских сборных. Их соперниками выступали команды из Азии (Узбекистан, Иран, Катар), Африки (Камерун, Кения, Египет U23), карибская Куба.
- Сербия станет первой европейской сборной, которая сыграет с Россией. Матч состоится 21 марта в Москве и будет служить для сербов подготовкой к финальной части Евро-2024.