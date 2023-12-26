Речь идет о сербской Црвене Звезде. В своих социальных сетях клуб анонсировал проведение весной следующего года товарищеского матча против российского Зенита.

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Когда состоится матч

Там отметили, что матч состоится в Белграде на стадионе "Райко Митич" 23 марта 2024 года. Напомним, что летом Црвена Звезда уже ездила в Россию на товарищеский турнир, организованный Зенит.

К слову. После начала полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА отстранил российскую национальную команду и все клубы из этой страны от участия в официальных турнирах, проводимых под эгидой организации. Однако никакой реакции на проведение спаррингов с российскими клубами УЕФА так и не продемонстрировал.

Позорный поступок сборной Сербии