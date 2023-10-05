Донецький Шахтар видав фантастичний камбек в Лізі чемпіонів, здобувши вольову перемогу над бельгійським Антверпеном (3:2). У складі "гірників" весь поєдинок відіграв грузинський легіонер Іраклі Азаров.

До теми "Мали виграти для тих, хто в Україні": ван Леувен прокоментував диво-перемогу Шахтаря в ЛЧ

Керівництво Црвєни Звєзди не хвилює позиція гравців

Фланговий латераль лише влітку приєднався до команди Патріка ван Леувена. До цього він грав за сербську Црвєну Звєзду, відому своєю прихильністю до росіян.

Однак в самій команді панують зовсім інші настрої. Більшість футболістів засуджують війну та виявляють солідарність з українським народом. Про це розповів колишній футболіст чемпіона Сербії Іраклі Азаров.

Всі хлопці, які були у команді, підтримували Україну. Знаю, що Сербія підтримує Росію, але у мене в команді не було такого, щоб хтось тягнувся за Росією. Црвена Звезда – один з великих клубів Сербії. Там я почав грати у Лізі Європи, бо у Грузії ми ніколи не виступали у груповій стадії єврокубків. У моїй кар’єрі розпочалась нова ера. А вже після цього я почав дуже добре розвивати свою кар’єру,

– розповів Азаров.

Проросійська позиція Црвєни Звєзди