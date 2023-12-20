Після початку повномасштабної агресії проти України, ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії від усіх турнірів під своєю егідою. Втім, країна-терорист проводила товариські матчі з представниками Азії та Африки, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Сербія легалізує агресорів

Росіяни намагалися організувати матч бодай з однією з європейських збірних, але ніхто не хотів псувати собі репутацію зв'язками з агресорами. Проте на другий рік війни знайшлася в Європі команда, яка вирішила забруднити свої руки кров'ю.

Збірна Сербії погодилася на проведення зустрічі з командою Росії. Товариський матч відбудеться в березні 2024 року. Команда Драгана Стойковича буде проводити підготовку до ЧС-2024. Можна не сумніватися, що Росія використає цей поєдинок для пропагандистського шабашу.

Відомо, що ФІФА та УЄФА не будуть блокувати проведення зустрічі, оскільки немає жодних обмежень у проведенні товариських матчів. Генеральний секретар Футбольного союзу Сербії Йован Сурбатович повідомив, що отримав дозвіл від УЄФА на проведення поєдинку.

Джерела повідомляють, що матч відбудеться в Санкт-Петербурзі на "Газпром-Арені", де у 2022 році повинен був проходити фінал Ліги чемпіонів.

Довідка. Від початку повномасштабної агресії проти України Росія зіграла 11 товариських матчів проти команд з Азії (Узбекистан, Іран, Катар), Африки (Камерун, Кенія, Єгипет U23) та представника КОНКАКАФ – Куби.