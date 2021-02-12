Циганков, Тайсон та Степаненко претендують на звання найкращого футболіста в Україні

Джерело:Футбольні зірки України
Організатори премії "Футбольні зірки України" назвали імена трьох гравців, які претендують на звання найкращого футболіста в Україні у 2020 році. Боротьбу будуть вести представники Динамо та Шахтаря.
На нагороду претендують півзахисник Динамо Віктор Циганков, а також двоє "гірників" – Тайсон та Тарас Степаненко.
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Варто додати, що всі троє потрапили до переліку претендентів на потрапляння в символічну збірну футболістів в Україні.
Окрім того, Віктор Циганков став найкращим гравцем УПЛ в опитуванні серед гравців та тренерів команд. Саме вінгер Динамо є найдорожчим гравцем УПЛ.
Також два голи Циганкова претендують на звання найкращих за підсумками 2020 року.