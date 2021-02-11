В Україні готуються назвати найкращих футболістів за 2020 рік. 11 найкращих футболістів обираються серед гравців, що виступають у чемпіонаті України.

Найкращих гравців на кожній з позицій буде названо 15 лютого під час церемонії нагородження "Футбольні зірки України". У четвер, 11 лютого, оголошують імена кандидатів на кожну з позицій.

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Воротарі:

Анатолій Трубін (Шахтар)

Андрій Пятов (Шахтар)

Георгій Бущан (Динамо)

Праві захисники

Томаш Кендзьора (Динамо)

Додо (Шахтар)

Юхим Конопля (Десна)

Ліві захисники

Віталій Миколенко (Динамо)

Віктор Корнієнко (Шахтар)

Андрейс Циганікс (Зоря)

Центральні захисники (два переможці)

Валерій Бондар (Шахтар)

Сергій Кривцов (Шахтар)

Андрій Гітченко (Десна)

Ілля Забарний (Динамо)

Микола Матвієнко (Шахтар)

Денис Попов (Динамо)

Решта претендентів буде названо протягом дня

Нагадуємо, що трійки претендентів та переможця обирають серед гравців, що виступають у чемпіонатах України, шляхом незалежного голосування серед представників усіх клубів ПФЛ та УПЛ, а саме: тренерів, капітанів та представників пресслужби.