Символічна збірна футболістів в Україні: кандидати
В Україні готуються назвати найкращих футболістів за 2020 рік. 11 найкращих футболістів обираються серед гравців, що виступають у чемпіонаті України.
Джерело:Футбольні зірки України
Найкращих гравців на кожній з позицій буде названо 15 лютого під час церемонії нагородження "Футбольні зірки України". У четвер, 11 лютого, оголошують імена кандидатів на кожну з позицій.
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Воротарі:
- Анатолій Трубін (Шахтар)
- Андрій Пятов (Шахтар)
- Георгій Бущан (Динамо)
Праві захисники
- Томаш Кендзьора (Динамо)
- Додо (Шахтар)
- Юхим Конопля (Десна)
Ліві захисники
- Віталій Миколенко (Динамо)
- Віктор Корнієнко (Шахтар)
- Андрейс Циганікс (Зоря)
Центральні захисники (два переможці)
- Валерій Бондар (Шахтар)
- Сергій Кривцов (Шахтар)
- Андрій Гітченко (Десна)
- Ілля Забарний (Динамо)
- Микола Матвієнко (Шахтар)
- Денис Попов (Динамо)
Решта претендентів буде названо протягом дня
Нагадуємо, що трійки претендентів та переможця обирають серед гравців, що виступають у чемпіонатах України, шляхом незалежного голосування серед представників усіх клубів ПФЛ та УПЛ, а саме: тренерів, капітанів та представників пресслужби.
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