Футболісти та тренера команд УПЛ проголосували за найкращого гравця чемпіонату у 2020 році. Ним став півзахисник Динамо Віктор Циганков.

В опитуванні, яке провело видання "Команда №1", взяло участь по 15 футболістів та головному тренеру з кожної команди. Вони мали назвати свою трійку найкращих гравців.

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Перемогу в цьому опитуванні здобув Віктор Циганков. Він набрав 197 очок, значно випередивши інших футболістів.

На перше місце Циганкова поставили 39 осіб, на друге – 28, на третє – 24. В цілому за одного з найяскравіших гравців нашого чемпіонату проголосував 91 респондент – 41% від загального числа.

На другому місці фінішував минулорічний лауреат – півзахисник Шахтаря Тайсон (третій рік поспіль потрапив до трійки призерів), а на третьому – нападник Олімпіка Захеді Шахаб, що став одним з відкриттів року, що минає в УПЛ.

Топ гравців УПЛ у 2020 році:

1. Віктор Циганков (Динамо) – 197 балів

2. Тайсон (Шахтар) – 112

3. Захедітабар Шахаб (Олімпік) – 91

4. Микола Шапаренко (Динамо) – 83

5. Владислав Кочергін (Зоря) – 67

6-7. Віталій Буяльський (Динамо), – 48

6-7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 48

8. Манор Соломон (Шахтар) – 42

9. Віталій Миколенко (Динамо) – 39

10-12. Марлос (Шахтар) – 31

10-12. Жуніор Мораєс (Шахтар) – 31

10-12. Додо (Шахтар) – 31

13. Тете (Шахтар) – 28

14. Кирило Ковалець (Олександрія) – 26

15-16. Дмитро Різник (Ворскла) – 25

15-16. Ілля Забарний (Динамо) – 25

17. Тарас Степаненко (Шахтар) – 23

18. Анатолій Трубін (Шахтар) – 18