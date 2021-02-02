Названо претендентів на найкращий гол в Україні у 2020 році
В Україні відбудеться церемонія нагородження "Футбольні зірки". Однією з номінацій є "Найкращий гол". На цю нагороду претендують десять голів.
Джерело: фейсбук Футбольні зірки України
Загалом експертам довелося переглянути сотні голів, які були забиті в УПЛ та ПФЛ, а також збірною України. До фіналу потрапило лише десять з них. Однак у списку двічі представлений Віктор Циганков. Сюди потрапили його гол у футболці Динамо, а також переможний удар у матчі збірної України проти Іспанії.
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Ще два голи – з жіночого футболу. Це голи Дар'ї Апанащенко та Ольги Бойченко.
Номінанти на нагороду:
- Олександр Зінченко (збірна України)
- Марлос (Шахтар)
- Дар’я Апанащенко (збірна України)
- Ніка Сітчінава (Інгулець)
- Віктор Циганков (Динамо)
- Геннадій Пасіч (Верес)
- Пилип Будківський (Десна)
- Ольга Бойченко (Житлобуд-1)
- Дмитро Хомченовський (Зоря)
- Віктор Циганков (збірна України)
Фінальне голосування відбудеться у два етапи. Перше, яке триватиме до 13 лютого, вболівальникам під повідомленням на сторінці "Футбольні зірки України" пропонується обрати три найкращі голи. Саме вони й потраплять до фінального етапу голосування.
Церемонія нагородження "Футбольні зірки України" відбудеться в понеділок, 15 лютого.
- Найкраща футболістка України
- Найкращий футболіст України
- Найкращий молодий гравець
- Автор найкращого голу
- Найкращий футболіст-легіонер
- Найкращий тренер України (серед головних тренерів жіночих команд)
- Найкращий тренер України (серед головних тренерів чоловічих команд)
- Найкращий тренер чоловічої команди, що працює за кордоном
- Символічна збірна України (11 гравців – жінки)
- Символічна збірна України (11 гравців – чоловіки)
- Найкращий гравець із футзалу (чоловіки)
- Найкращий гравець із футзалу (жінки).
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