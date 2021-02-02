В Україні відбудеться церемонія нагородження "Футбольні зірки". Однією з номінацій є "Найкращий гол". На цю нагороду претендують десять голів.

Джерело: фейсбук Футбольні зірки України

Загалом експертам довелося переглянути сотні голів, які були забиті в УПЛ та ПФЛ, а також збірною України. До фіналу потрапило лише десять з них. Однак у списку двічі представлений Віктор Циганков. Сюди потрапили його гол у футболці Динамо, а також переможний удар у матчі збірної України проти Іспанії.

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Ще два голи – з жіночого футболу. Це голи Дар'ї Апанащенко та Ольги Бойченко.

Номінанти на нагороду:

Олександр Зінченко (збірна України) Марлос (Шахтар) Дар’я Апанащенко (збірна України) Ніка Сітчінава (Інгулець) Віктор Циганков (Динамо) Геннадій Пасіч (Верес) Пилип Будківський (Десна) Ольга Бойченко (Житлобуд-1) Дмитро Хомченовський (Зоря) Віктор Циганков (збірна України)

Відео усіх голів можна переглянути за посиланням.

Фінальне голосування відбудеться у два етапи. Перше, яке триватиме до 13 лютого, вболівальникам під повідомленням на сторінці "Футбольні зірки України" пропонується обрати три найкращі голи. Саме вони й потраплять до фінального етапу голосування.

Церемонія нагородження "Футбольні зірки України" відбудеться в понеділок, 15 лютого.

Зіркові відзнаки зазвичай вручають у наступних номінаціях: