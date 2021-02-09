Вже 13 лютого 2021 року в Україну повертається великий футбол. Саме в цей день відбудуться перші матчі УПЛ. А разом з ними – і боротьба за чемпіонство, за єврокубкові місця, за збереження місця в еліті. Про все найцікавіше – в матеріалі Спорт 24.

Сезон 2020/2021 повернув інтригу в український чемпіонат. У попередні декілька сезонів донецький Шахтар виглядав непереможним гегемоном. Та в цьому сезоні все змінилося. І сталося це після того, як Динамо очолив колишній тренер "гірників" Мірча Луческу. Він вивів киян до групового етапу Ліги чемпіонів вперше за чотири сезони, а на зимову перерву пішов на першому місці в турнірній таблиці. Правда відрив у Динамо від Шахтаря зовсім мінімальний – лише одне очко.

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Шахтар чи Динамо переможуть в УПЛ

Саме Динамо та Шахтар експерти бачать головними претендентами на перемогу в УПЛ. І, як не дивно, саме у донеччан більше шансів на перемогу. У букмекерській конторі Favbet чемпіонство Шахтаря оцінили коефіцієнтом 1,70. На те, що Динамо стане чемпіоном України – 2,00. Щодо решти команд, то їх шанси відверто мізерні. Шанси Десни та Зорі оцінені коефіцієнтами 20,00, Ворскли – 100, Колоса – 200, Олександрії – 250, а решти – в 500. Зважаючи на це, навряд чи нам варто очікувати на "український Лестер" в цьому сезоні.

Боротьба за єврокубкові місця

Зате цікавою може бути боротьба за єврокубкові місця – з першого по п’яте. Якщо з першими двома позиціями все зрозуміло (Динамо та Шахтар), то боротьба за решту місць обіцяє бути запеклою. Хоча і виділяються три фаворити – Десна, Зоря та Ворскла. Шанси на те, що вони фінішують у першій п’ятірці доволі великий. Коефіцієнти 1,40 на Десну, 1,45 на Зорю та 2,20 на Ворсклу. А от те, що Колос зуміє посісти одне з місць у топ-5 – коефіцієнт 3,50. На потрапляння в єврокубкові місця Олександрії – 4,00.

Хто вилетить з УПЛ

Не менш цікавою є й боротьба внизу турнірної таблиці. За підсумками цього сезону лише одна команда вилітає з УПЛ. І одразу п’ять клубів можуть вважатися претендентами на виліт. Це Дніпро-1 (13 матчів, 8 очок), Львів (12 матчів, 9 очок), Рух (13 матчів, 9 очок), Минай (12 матчів, 10 очок) та Інгулець (13 матчів, 11 очок).

Попри те, що дніпровська команда поки посідає останнє місце в турнірній таблиці, не вона в букмекерів головний претендент на пониження. А Рух. Ця команда лише в останньому матчі 2020 року здобула дебютну перемогу в УПЛ (розгромивши саме Дніпро-1 з рахунком 4:1). Ставки на виліт Руху з УПЛ приймають з коефіцієнтом 1,90. На те, що вилетить Львів – 2,55. Виліт Дніпро-1 – 3,00. Щодо Минаю та Інгульця, то їх ймовірність вильоту оцінили в 7,50 та 8,50 відповідно. Решта команд на цьому фоні виглядають у певній безпеці – коефіцієнт 500 на виліт що Шахтаря, що Олімпіка.

Хто переможе у гонці бомбардирів

Цікавим є й гонка бомбардирів. Поки в ній перші два місця ділять Віктор Циганков з Динамо та Захеді Шахаб. Останній перейшов з Олімпіка в Зорю. В обох гравців по 8 забитих голів. І тут перевага є на стороні українця. Циганков пройшов зимові збори з Динамо, а команда виглядає доволі потужною в атаці. Натомість Шахаб пропустив підготовку до другої частини чемпіонату через перехід до Зорі. Форвард не тренувався, і йому буде потрібен час як і для того, щоб набрати відповідну форму, так і для адаптації в новому колективі. Відтак у Favbet вважають, що саме Циганков може виграти гонку бомбардирів – 1,55 на те, що він стане кращим голеадором чемпіонату. Шанси Шахаба оцінені у 2,30.

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Але не варто скидати з рахунків і Жуніора Мораеса з Шахтаря. Хоча в нього лише два забиті голи в цьому сезоні в УПЛ. Його шанси на перемогу в гонці бомбардирів – 8,00.

Додамо, що п’ять голів в цьому сезоні має на своєму рахунку і Євген Селезньов. І він прагне стати найкращим бомбардиром чемпіонатів України. Поки там лідирують Сергій Ребров та Максим Шацьких, в яких по 123 голи. В Селезньова – 111. Відтак йому треба забити ще 13 голів, щоб вийти на перше місце. І цього може вистарчити, щоб стати кращим бомбардиром УПЛ в цьому сезоні. Його шанс букмекери оцінили коефіцієнтом 35,00.

А можна обрати іншого не менш легендарного нападника – Артема Мілевського. Другу частину чемпіонату нападник проведе у Минаї. Ставки на те, що саме він виграє гонку бомбардирів, приймають з коефіцієнтом 150.