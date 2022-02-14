Цигани його захопили, – Усик обіцяє відібрати титул WBC у Ф'юрі: кумедне відео
Непереможний Олександр Усик нарешті отримав пояс суперчемпіона WBA, який відібрав у британця Ентоні Джошуа. Боксер записав кумедне відео, в якому згадав про Тайсона Ф'юрі.
Усик отримав пояс WBA
Усик здолав Джошуа ще 25-го вересня 2021 року, але тільки тепер отримав титул WBA, повідомляє 24 канал. Українцю довелося повернути пояси британцю, а для Усика мали пошити нові.
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У своєму відео Усик натякнув, що до повної колекції йому бракує титулу WBC, який утримує Тайсон Ф'юрі. 35-річний українець пожартував, що титул вкрали цигани. Олександр має на увазі Ф'юрі, який називає себе "Циганським королем".
Малий, ласкаво просимо додому. Я відвезу тебе додому й ти познайомишся зі своїми братами, які тебе довго чекають. Єдиний наш брат десь ходить. Цигани його захопили, але ми його визволимо,
– сказав Усик.
Дивіться відео з Усиком
Усик міг зустрітися з Ф'юрі
- Український і британський боксер проявляли бажання провести бій, в якому б визначили абсолютного чемпіона світу. Проте поєдинок зірвався.
- Промоутер британця Френк Уоррен звинуватив Усика, мовляв, він не хотів битися проти Ф'юрі до кінця травня.
- Промоутер українця Олександр Красюк відповів, що Тайсон захотів провести проміжний поєдинок перед зустріччю з Усиком.
- Егіс Клімас, менеджер Усика, також звинуватив Ф'юрі у зриві бою.