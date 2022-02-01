Уоррен заявив, що їм не вдалося влаштувати бій з Олександром Усиком саме через українця.
До слова Реванш Усика та Джошуа перебуває під загрозою зриву: у чому причина
"Як я зрозумів, Усик не був готовий битися до кінця травня. Мені сказали, що він буде готовий битися лише наприкінці травня. Що ж робити Тайсону? Сидіти на п'ятій точці?
Ф'юрі повинен був побитися в лютому. Здається, ми оголосили про це у грудні, але WBC ухвалив провести промоутерські торги, тому ми сіли і прийняли рішення про те, що відбуватиметься, доки тривають ці переговори", – сказав проумоутер.
Усик – Ф'юрі: що відомо про бій
- Восени 2021 року обидва боксери провели титульні поєдинки. Спершу Усик несподівано побив Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу у важкій вазі.
- Згодом у ринг повернувся і Тайсон Ф'юрі, який нокаутував Деонтея Уайлдера. Після цього у боксерських колах почали обговорювати зустріч Усика й Ф'юрі.
- Українець та британець можуть визначити абсолютного чемпіона світу. Але проблема в тому, що Усик зобов'язаний дати реванш Джошуа.
- У Тайсона також є обов'язковий суперник – британець Ділліан Уайт. Однак Ф'юрі не хоче битися з Ділліаном.