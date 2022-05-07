Світоліна: Не можу уявити того, через що проходять взагалі усі

Перша ракетка України розповіла, що останні два місяці були для неї дуже інтенсивними. Після 24 лютого у житті тенісистки та її рідної країни відбулось багато змін. Тому Еліна Світоліна свідомо взяла час на відпочинок.

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Бронзова призерка Олімпіади-2020 не до кінця вірила, що чутки про війну стануть реальністю. Світоліна зізналась, що їй складно відчути усе, що зараз переживають тисячі українських жінок та дітей, які змушені ховатись у підвалах та покидати рідні домівки через агресію Росії.

Були чутки про можливу війну, але до останнього моменту ніхто не вірив, що вона таки почнеться. Навіть зараз я не можу уявити 90% того, через що проходять жінки, діти і взагалі всі. Це жахливо – жити у світі, де не знаєш, чи прокинешся ти завтра вранці,

– розповіла Світоліна.

Світоліна є уродженкою Одеси, яка все більше починає страждати від авіаобстрілів окупантів.

Нагадаємо, що Еліна підтримала відсторонення "колег по цеху" з Росії та Білорусі від Вімблдону. Українка також вимагала у тенісних Асоціації ще більших санкцій для тенісистів ворожих країн. У цей список увійшли провідні українські тенісистки.

Патріотична позиція Світоліної