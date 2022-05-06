Станіславський: Для мене велика честь грати у США та представляти Україну

98-річний український тенісист взяв участь на чемпіонаті світу серед ветеранів віком старше 65 років. Змагання відбулись у Палм-Біч (штат Флорида).

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Леонід Станіславський зізнався, що йому складно виступати у США, адже у його рідній країні продовжується війна проти Росії. Для тенісиста виступ на такому турнірі за океаном є честю. Тим паче, що Станіславський представляв рідну країну.

Українець розповів про зустріч із українськими друзями. Харків'янин відчуває підтримку американців, які стали на бік України.