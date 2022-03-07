Глава компанії Top Five Management Стефан Гуров повідомив, що на даний момент вже вісім молодих гравців звернулися за допомогою і їм допомагатимуть розміститися в країнах, де є можливість, зокрема, продовжувати тренувальний процес. Насамперед це Словаччина та Франція.

До слова Ястремська перерахує усі свої призові на допомогу українській армії

"У нас велика база тенісних клубів та академій у країнах, які готові допомогти українцям, змушеним тікати від жахів війни. Ми допомагаємо вже зараз вісім гравців і запити продовжують надходити.

Сьогодні, після закінчення фінального матчу Даяни Ястремської в Ліоні, я мав розмову з Президентом федерації тенісу Франції Жілем Морретоном і маємо домовленість про те, що два гравці матимуть можливість тренуватися в Парижі в Національному тенісному центрі. Французька федерація спільно з UNICEF (Дитячий фонд ООН) зараз готують фонд допомоги для українців і в цьому напрямі також виконано велику роботу", – сказав він.

Світоліна передає призові для потреб армії

Раніше Світоліна повідомила, що перераховуватиме всі зароблені призові на потреби української армії. Минулого тижня Еліна дійшла до 1/4 фіналу турніру в Монтерреї.

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