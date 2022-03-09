Збирає гроші для переселенців

Благодійний вечір "Теніс із зірками" відбувся 8 березня у Каліфорнії. Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком, відомим французьким тенісистом, взяла участь у заході.

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Також доєднались інші зірки тенісу – брати Браяни, Френсіс Тіафо, Джессіка Пегула та Нік Монро. Усі виручені кошти підуть на потреби українським біженцям, які вимушено через загрозу покинули рідні домівки.

Для глядачів був створений аукціон із дорогоцінними лотами. На ньому були виставлені ракетки з автографами, постери з іспанцем Рафаелем Надалем, американкою Сереною Вільямс та іншими зірковими тенісистами. Також серед лотів була кепка баскетбольного клубу Chicago Bulls з автографом самого легендарного Майкла Джордана.

Світоліна: Мені боляче бачити, як страждають невинні люди

Світоліна додала, що їй складно дивитись на те, як російські окупанти руйнують міста у її рідній країні та вбивають мирних українців.

Еліна подякувала українцям та армії, яка боронить Україну від ворогів.

Я допомагаю українським дітям вже більше двох років, і зараз мені дуже важко дивитися на війну в Україні. Мені боляче бачити, як страждають невинні люди. Я рада, що нам вдалося організувати такий захід, щоб допомогти нужденним.

Я дуже вдячна людям, які підтримують Україну та залишаються в країні, проходячи через сім кіл пекла. Велике спасибі всім солдатам та добровольцям, які взяли до рук зброю і роблять все можливе, щоб захистити наш народ та українську землю,

– відповіла українська тенісистка.

Відзначимо, що усі призові з турніру у мексиканській Монтерреї Еліна Світоліна перерахувала на потреби української армії. Нагадаємо, що українка дійшла до чвертьфіналу, у якому прикро поступилась Марії Осоріо Серрано.

Фонд Світоліної допомагатиме українським тенісистам, які залишили країну через війну.

Індіан Веллс буде наступним турніром для Світоліної. Українка пропускає стартове коло.

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