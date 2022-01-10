Це величезний ризик, – промоутер Джошуа про зміну тренера боксера

Промоутер колишнього чемпіона Ентоні Джошуа Едді Хірн поділився думками щодо зміни тренера британця. Він не підтримує рішення боксера.

Хірн: Зміни підуть йому на користь

Раніше Ентоні Джошуа заявляв, що планує змінити свого тренера перед реваншем з Олександром Усиком. Його промоутер вбачає в цьому ризик.

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Це величезний ризик, але якщо ви відчуваєте, що вам потрібні зміни, але не можете їх отримати, не змінивши своє оточення, то альтернатива ще більш ризикована. Якщо Ентоні не вніс жодних змін і не влаштовує підхід команди, то нам не потрібно погоджуватися на цей матч-реванш,

– наголосив фахівець.

Та все ж таки Хірн сподівається, що зміни підуть на користь боксерові.

"Джошуа зберігає активний і позитивний настрій, тому я не маю сумнівів, що зміни підуть йому на користь, і він залишиться задоволений. Якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, то мені набагато спокійніше, Ентоні потрібне щось нове", – додав промоутер.

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