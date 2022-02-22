Це немислимо, – прем'єр-міністр Великої Британії засудив проведення фіналу ЛЧ у Росії
Джерело:The Independent
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поділився думками про можливе перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга.
Джонсон у Палаті громад заявив, що "статус вигнанця" Росії після "вторгнення" в Україну не дозволяє їй проводити футбольні матчі на міжнародній арені і запропонував перенести гру до Лондона.
До слова У Росії ймовірно відберуть фінал Ліги чемпіонів через загрозу вторгнення в Україну, – ЗМІ
"Я вважаю немислимим, щоб великі міжнародні футбольні турніри могли проходити у Росії після вторгнення до суверенної країни", – заявив Джонсон.
Також свою позицію щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі висловила Міністр спорту Великої Британії Надін Дорріс.
"У мене серйозні побоювання з приводу спортивних заходів, які мають відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами. Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені для узаконення свого незаконного вторгнення в Україну", – написала Дорріс.
Куди можуть перенести фінал Ліги чемпіонів
- УЄФА має нещодавній досвід зміни місця проведення фіналів Ліги чемпіонів, оскільки останні два матчі були перенесені до Португалії через COVID-19.
- У тому випадку, якщо дата фіналу залишиться незмінною (28 травня), це ймовірно, виключити "Уемблі" з-поміж можливих кандидатів, оскільки в цих числах на арені заплановано проведення фіналу плей-оф Другої ліги та Чемпіоншипу (інший за силою футбольний дивізіон країни).
- Чотири англійські клуби – Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед – виступають у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.