Джонсон в Палате общин заявил, что "статус изгоя" России после "вторжения" в Украину не позволяет ей проводить футбольные матчи на международной арене и предложил перенести игру в Лондон.
К слову У России вероятно отберут финал Лиги чемпионов из-за угрозы вторжения в Украину, – СМИ
"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенной страны", – заявил Джонсон.
Также свою позицию по проведению финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге высказала министр спорта Великобритании Надин Доррис.
"У меня серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами. Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене для узаконивания своего незаконного вторжения в Украину", – написала Доррис.
Куда могут перенести финал Лиги чемпионов
- УЕФА имеет недавний опыт изменения места проведения финалов Лиги чемпионов, поскольку последние два матча были перенесены в Португалию из-за COVID-19.
- В том случае, если дата финала останется неизменной (28 мая), это вероятно, исключить "Уэмбли" из числа возможных кандидатов, поскольку в этих числах на арене запланировано проведение финала плей-офф Второй лиги и Чемпіоншипу (второй по силе футбольный дивизион страны).
- Четыре английских клуба – Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед – выступают в 1/8 финала Лиги чемпионов.