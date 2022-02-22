Джонсон у Палаті громад заявив, що "статус вигнанця" Росії після "вторгнення" в Україну не дозволяє їй проводити футбольні матчі на міжнародній арені і запропонував перенести гру до Лондона.

До слова У Росії ймовірно відберуть фінал Ліги чемпіонів через загрозу вторгнення в Україну, – ЗМІ

"Я вважаю немислимим, щоб великі міжнародні футбольні турніри могли проходити у Росії після вторгнення до суверенної країни", – заявив Джонсон.

Також свою позицію щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі висловила Міністр спорту Великої Британії Надін Дорріс.

"У мене серйозні побоювання з приводу спортивних заходів, які мають відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами. Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені для узаконення свого незаконного вторгнення в Україну", – написала Дорріс.

Куди можуть перенести фінал Ліги чемпіонів