Жоден уболівальник не повинен опинитися в такій ситуації

В УЄФА заявили, що причиною проблем з турнікетами стали фальшиві квитки, які придбали фанати Ліверпуля. Тому виникла затримка, щоб власники дійсних перепусток зуміли безперешкодно потрапити на гру.

До теми Реал звернувся з офіційною заявою до УЄФА з приводу скандальної організації Ліги чемпіонів

Проте гравець Ліверпуля Ендрю Робертсон заявив, що квиток, який він отримав у клубі, теж назвали фальшивим.

Правоохоронці використовували сльозогінний газ, аби вгамувати шанувальників. Попередньо вони затримали 46 осіб.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін звинуватив у хаосі перед початком фінального матчу головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа. Мовляв, той закликав вболівальників приїздити до Парижу навіть без квитків.

У Ліверпуль відреагували на відповідну заяву та назвали її ганебною.

Реал також звернувся з офіційною заявою до УЄФА.

Офіційна заява Спілки європейських футбольних асоціацій

УЄФА принесла вибачення всім фанам, які постраждали через неналежну організацію фіналу Ліги чемпіонів.

"УЄФА просить вибачення перед усіма глядачами, яким довелося пережити або стати свідками лякаючих та тривожних подій напередодні фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні "Стад де Франс" 28 травня 2022 року в Парижі, в ніч, яка мала стати святом європейського клубного футболу.

Жоден футбольний уболівальник не повинен опинитися в такій ситуації, це не має повторитись.

З цією метою одразу після подій УЄФА доручила провести незалежну перевірку, щоб виявити недоліки та обов’язки всіх сторін, які брали участь в організації фіналу, а також представила технічне завдання для неї", – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування відновлять всю хронологію подій, опитають учасників матчу та організаторів. Після завершення УЄФА опублікує звіт.

До речі. Реал у фінальному протистоянні обіграв Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса і феноменальній грі Тібо Куртуа. Для мадридського клубу це 14-те чемпіонство.