Ни один болельщик не должен оказаться в такой ситуации.

В УЕФА заявили, что причиной проблем с турникетами стали ложные билеты, которые приобрели фанаты Ливерпуля. Потому возникла задержка, чтобы владельцы действительных пропусков сумели беспрепятственно попасть на игру.

До теми Реал звернувся з офіційною заявою до УЄФА з приводу скандальної організації Ліги чемпіонів

Однако игрок Ливерпуля Эндрю Робертсон заявил, что билет, полученный в клубе, тоже назвали фальшивым.

Правоохранители использовали слезоточивый газ, чтобы унять поклонников. Предварительно они задержали 46 человек.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин обвинил в хаосе перед началом финального матча главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. Мол, тот призвал болельщиков приезжать в Париж даже без билетов.

В Ливерпуль отреагировали на соответствующее заявление и назвали его позорным.

Реал также обратился с официальным заявлением в УЕФА.

Официальное заявление Союза европейских футбольных ассоциаций

УЕФА принесла извинения всем фанам, пострадавшим из-за ненадлежащей организации финала Лиги чемпионов.

"УЕФА приносит извинения всем зрителям, которым пришлось пережить или стать свидетелями пугающих и тревожных событий накануне финала Лиги чемпионов на стадионе "Стад де Франс" 28 мая 2022 года в Париже, в ночь, которая должна была стать праздником европейского клубного футбола.

Ни один футбольный болельщик не должен оказаться в такой ситуации, это не должно повториться.

С этой целью сразу после событий УЕФА поручила провести независимую проверку, чтобы выявить недостатки и обязанности всех участвовавших в организации финала сторон, а также представила техническое задание для нее", – говорится в сообщении.

В ходе расследования возобновят всю хронологию событий, опросят участников матча и организаторов. После завершения УЕФА опубликует отчет.

Кстати говоря. Реал в финальном противостоянии обыграл Ливерпуль благодаря голу Винисиуса и феноменальной игре Тибо Куртуа. Для мадридского клуба это 14-е чемпионство.