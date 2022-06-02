Це було неймовірно, – Шевченко привітав збірну України з перемогою над Шотландією
Джерело:інстаграм Андрія Шевченка
Колишній наставник та футболіст збірної України Андрій Шевченко не міг пропустити гру рідної збірної. Володар "Золотого м'яча" одним із перших привітав хлопців із перемогою.
Шевченко: Вітаю збірну України з перемогою
Андрій Шевченко з трибун стадіону "Гемпден Парк" підтримував українську збірну. Бачимо, що наставник приїхав у Глазго на фарт, а "синьо-жовті" переграли Шотландію у боротьбі за чемпіонат світу-2022.
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Тренер привітав національну команду у своїх соцмережах. Він відзначив, що ця звитяга є дуже важливою не лише для збірної, а й для усієї країни. Привітання Шевченко написав українською мовою, а продублював англійською.
Вітаю збірну України з перемогою. Це була неймовірно дуже важлива перемога. Слава Україні!,
– написав Шевченко.
Відзначимо, що на післяматчевій пресконференції Петраков присвятив цю перемогу українському народу.
Хід важливого поєдинку
- Поєдинок проти Шотландії закінчився перемогою України з рахунком 1:3. Нулі на табло розмочив Андрій Ярмоленко, який вивів команду на футбольне поле з капітанською пов'язкою. Андрій красиво перекинув голкіпера суперника після розкішної передачі Руслана Маліновського. Саме Ярмоленко став найкращим футболістом матчу за версією WhoScored.
- Саме з рахунком 0:1 закінчився перший тайм.
- Майже одразу по перерві Яремчук подвоїв перевагу українців. Роман ударом головою прошив сітку воріт Шотландії після верхової передачі від Олександра Караваєва.
- Далі "синьо-жовті" дещо втомились та віддали ініціативу господарям, які відквитали один гол завдяки точному удару Каллума Макгрегора та грубої помилки нашого голкіпера Георгія Бущана.
- Вже за доброю традицією крапку у матчі поставив Довбик. Все як на Євро-2020 у грі проти Швеції. Артем результативно замкнув пас від Олександра Зінченка та поставив крапку у поєдинку.
- Тепер 5 червня підопічні Олександра Петракова зіграють у фінальній битві за чемпіонату світу-2022 проти Уельсу.
Тренерська кар'єра Шевченка у збірній Україні
- Із 2016 року Андрій Шевченко розпочав свою роботу у національній команді. Спершу наставник виконував роль асистента головного тренера збірної. На цій посаді пробув із лютого по липень та незабаром очолив "синьо-жовтих".
- З липня 2016-го по серпень 2021-го керував командою. Покинув пост головного тренера після виступу на чемпіонаті Європи-2020, де Україна дійшла до стадії чвертьфіналу, де поступилась Англії.
- На чолі збірної провів 52 матчі.