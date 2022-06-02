Капітан не лише на футбольному полі

Поєдинок проти Шотландії нарешті відбувся. Через російську агресію він був перенесений на 1 червня, хоча повинен відбутись ще наприкінці березня.

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Українські футболісти розуміли, яка відповідальність лежить на їх плечах, та стали на крок ближчими, щоб втілити прохання військових у реальність.

Підопічні Олександра Петракова переграли Шотландію та вийшли у фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Найкращим гравцем поєдинку за версією статистичного порталу WhoScored став Андрій Ярмоленко, який нещодавно попрощався з англійським Вест Хемом. Футболіст на правах капітана відкрив рахунок у грі проти Шотландії.

Ярмоленко красиво закинув м'яч за комірець голкіперу суперника після філігранної передачі від Руслана Маліновського з глибини поля. Андрій розпочав перемогу збірної.

Андрій Ярмоленко отримав найкращу оцінку за підсумком матчу у складі обох збірних – 8.2. Трішки гірше оцінили Олександра Зінченка – 8.1.

Не найкращий матч Бущана

Найгіршим став Олександр Зубков – 5.8. Але гравець угорського Ференцвароша вийшов лише на заміну. Зі стартового складу України найменший бал отримав голкіпер Георгій Бущан, який провів не найкращий для себе поєдинок – 6.1.

У складі Шотландії найкращим став Каллум Макгрегор, який став автором єдиного голу своєї національної команди – 7.7.



Шотландія – Україна: оцінка гравців / Скриншот із WhoScored

Нагадаємо, що поєдинок закінчився перемогою України – 1:3. Хоча до компенсованого арбітром часу рахунок ще був лише 1:2 на користь "синьо-жовтих". Вже на п'ятій доданій хвилині Артем Довбик поставив гучну крапку у матчі.

Другий гол збірної забив Роман Яремчук, який найкраще зіграв на другому поверсі. Роман отримав від порталу оцінку 7.4, а Артем – 6.8.

Попереду на збірну України чекає найважливіший поєдинок у битві за чемпіонат світу-2022. Суперник "синьо-жовтих" – Уельс. Зустріч відбудеться 5 червня, стартовий свисток судді пролунає о 19:00.