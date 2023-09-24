В чемпіонаті Португалії відіграли матчі 6 туру сезону 2023-2024. Чинний чемпіон Бенфіка після провалу в Лізі чемпіонів (0:2 від Зальцбурга" поїхала в гості до аутсайдеру Портімоненсе, пише 24 канал.

До теми "Трубін, йди туди, звідки прийшов, слабак": фани Бенфіки різко "розлюбили" талановитого українця

Вже втретє поспіль в основі вийшов воротар збірної України Анатолій Трубін, який влітку переїхав з Шахтаря. Бенфіка двічі забила на старті матчу, але у другому таймі зіткнулась із проблемами.

На 56 хвилині Варела скоротив відстань, а за чотири хвилини Портімоненсе заробив пенальті. Втім Трубін завадив супернику зрівняти рахунок, парирувавши вистріл Рілдо.

Зрештою лісабонці забили третій гол завдяки екснападнику Шахтаря Давіду Нересу та зафіксував фінальний рахунок 3:1. Для Бенфіки це п'ята перемога поспіль у чемпіонаті.

Читайте також Бенфіка знає, чому його підписала, – Ребров оцінив трансфер Трубіна після "привозу" в ЛЧ

Втім там команда Роджера Шмідта йде другою, в одному балі позаду Порту. До речі, за тиждень "орли" зіграють вдома як раз проти свого прямого конкурента за чемпіонство.

Відеоогляд матчу Портімоненсе – Бенфіка: