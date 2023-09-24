В чемпионате Португалии отыграли матчи 6 тура сезона 2023-2024. Действующий чемпион Бенфика после провала в Лиге чемпионов (0:2 от Зальцбурга" уехала в гости к аутсайдеру Портимоненсе, пишет 24 канал.

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Уже в третий раз подряд вышел вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который летом переехал из Шахтера. Бенфика дважды забила на старте матча, но во втором тайме столкнулась с проблемами.

На 56 минуте Варела сократил расстояние, а через четыре минуты Портимоненсе заработал пенальти. Впрочем, Трубин помешал сопернику сравнять счет, парировав выстрел Рилдо.

В конце концов, лиссабонцы забили третий гол благодаря экснападнику Шахтера Давиду Нересу и зафиксировал финальный счет 3:1. Для Бенфики это пятая победа подряд в чемпионате.

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Впрочем, там команда Роджера Шмидта идет второй, в одном балле позади Порту. Кстати, через неделю "орлы" сыграют дома как раз против своего прямого конкурента за чемпионство.

Видеообзор матча Портимоненсе – Бенфика: