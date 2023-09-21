Бенфіка – РБ Зальцбург 0:2

Голи: Шимич, 15 (п), Глух, 51

Нереалізований пенальті: Конате, 3 (Зальцбург)

Вилучення: Сілва, 13 (Бенфіка)

Анатолій Трубін вийшов у старті Бенфіки. Вже на початку поєдинку українець грубо зіграв на виході проти суперника. Голкіпер обома руками вдарив центрбека РБ Зальцбурга у голову. Суддя вказав на 11 метрів та показав Трубіну жовту картку, пише 24 Канал.

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На щастя, Анатолію пощастило, адже Конате пробив вище воріт. Жахливий початок дебюту був для Трубіна у Лізі чемпіонів за "орлів".

Вже на 13-й хвилині португальці самі собі наробили проблем. Захисник віддав у недодачу назад на Трубіна, м'яч перехопив суперник, перекинув Анатолія, який вийшов далеко із воріт. Лише Сілва рукою зупинив м'яч не лінії воріт Бенфіки.

"Волейболіст" із Бенфіки отримав червону картку та вже на старті поєдинку залишив господарів у меншості. Цього разу пенальті взявся пробивати Шимич, який легко розвів м'яч та Трубіна по різних кутах воріт. Зальцбург повів у рахунку 0:1.

У першому таймі команди більше не забивали, але захист "орлів" продовжував робити помилки.

На 51-й хвилині Глух подвоїв перемогу Зальцбурга – 0:2. Захист Бенфіки залишив Трубіна одразу на чотирьох футболістів суперника. Анатолій намагався врятувати команду від гола, вийшов із воріт, але гості змогли переграти українця.

До фінального свистка ні Бенфіка, ні Зальцбург не забивали. Клуб Трубіна, якого за помилки освистували фани португальського клубу, зазнав домашньої поразки 0:2.

Бенфіка стала єдиним клубом у групі "D", який не набрав очок. Зальцбург одноосібно очолив таблицю, а Інтер та Реал Сосьєдад, які несподівано розписали мирову 1:1, йдуть на другому та третьому місцях відповідно, набравши по одному пункту.

Відеоогляд матчу Бенфіка – РБ Зальцбург