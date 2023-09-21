Вболівальники "орлів" залишились під поганими враженнями після крайнього матчу лісабонського колективу. Зокрема, найбільше дісталось Анатолію Трубіну, пише 24 Канал.
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Проблеми молодого воротаря
Після дебюту в чемпіонаті Португалії, талановитий воротар провів свій перший поєдинок у Лізі чемпіонів за Бенфіку. "Орли" не найкращим чином стартували у найпрестижнішому клубному турнірі, оскільки неочікувано поступились РБ із Зальцбурга із рахунком 0:2. Трубін вже на початку зустрічі ненароком "привіз" пенальті у власні ворота, проте гравець австрійського колективу його не реалізував, вистріливши вище.
Та от пізніше "бики" все ж отримали чергову нагоду пробити з одинадцятиметрової позначки (після вилучення захисника Бенфіки), що принесло команді успіх. Пізніше РБ із Зальцбурга відзничився вдруге та закрив питання у зустрічі. Трубін став другим найгіршим гравцем "орлів" у поєдинку (5,9), що не змогли оминути вболівальники, які ще під час гри освистали українця.
Фанати в соціальних мережах накинулись на молодого голкіпера, проклинаючи керівництво клубу за те, що вони продали Одіссеаса Влаходімоса до Ноттінгем Форрест. Хоча й були фани, які із розумінням віднеслись до гри Анатолія.
Коментарі вболівальників лісабонців:
- goncalo.gomes.718689: Вітаю, Роджер Шмідт, (головний тренер Бенфіки – 24 Канал), я думаю, що ти добре усвідомив продажу Влаходімоса, оскільки у нас тепер "бездоганний" воротар.
- bruno_garcia____: Трубін – це розчарування.
- dreamrunner: Трубін поки зробив 0 сейвів. Декілька серйозних помилок та 0 впевненості.
- eaglerp: Шмідту не потрібно було випускати Трубіна. Він не встиг познайомитись із колективом. Хіба Соареш (другий воротар Бенфіки – 24 Канал) був настільки поганий, що не заслужив вийти в основі?
- gil.cesar: Анатолій Трубін, повертайся туди, звідти ти прийшов, слабкий покидьку.
- bruno_costa: Трубін дуже не впевнений у собі.
- bernardo_quialheiro: Трубsну місце у якомусь Жил Вісенте. Смішний менеджмент клубу.
- estupor: Трубін – Бог у воротах? Я не бачив його гри за Шахтар, але цей матч….
- ed._02: Трубіна на лавку запасних, хутко!
- andreanatoliy: Навіщо критикувати голкіпера? Це тільки його друга гра.
- vascoataide: Ображати – це найлегше. Давайте краще підтримаємо.
- rodrigo__: Кому спала на думку свистіти у бік Трубіна під час гри, той ідіот.
- biaa: Вболівальники, які свистіли на Трубіна – заткніться, будь ласка. Він зіграв не дуже добре, але це була його перша гра в Лізі чемпіонів, і свист – це найменше, що йому було потрібно.