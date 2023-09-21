Вболівальники "орлів" залишились під поганими враженнями після крайнього матчу лісабонського колективу. Зокрема, найбільше дісталось Анатолію Трубіну, пише 24 Канал.

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Проблеми молодого воротаря

Після дебюту в чемпіонаті Португалії, талановитий воротар провів свій перший поєдинок у Лізі чемпіонів за Бенфіку. "Орли" не найкращим чином стартували у найпрестижнішому клубному турнірі, оскільки неочікувано поступились РБ із Зальцбурга із рахунком 0:2. Трубін вже на початку зустрічі ненароком "привіз" пенальті у власні ворота, проте гравець австрійського колективу його не реалізував, вистріливши вище.

Та от пізніше "бики" все ж отримали чергову нагоду пробити з одинадцятиметрової позначки (після вилучення захисника Бенфіки), що принесло команді успіх. Пізніше РБ із Зальцбурга відзничився вдруге та закрив питання у зустрічі. Трубін став другим найгіршим гравцем "орлів" у поєдинку (5,9), що не змогли оминути вболівальники, які ще під час гри освистали українця.

Фанати в соціальних мережах накинулись на молодого голкіпера, проклинаючи керівництво клубу за те, що вони продали Одіссеаса Влаходімоса до Ноттінгем Форрест. Хоча й були фани, які із розумінням віднеслись до гри Анатолія.

Коментарі вболівальників лісабонців: