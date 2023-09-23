Вже на старті матчу проти Зальцбурга Анатолій Трубін сфолив, зробив жовту картку та "привіз" пенальті, яке не реалізував Конате. Цей поєдинок "орли" не можуть занести собі в актив. Бенфіка програла Зальцбургу 0:2 у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Це був дебютний поєдинок для українця у футболці "орлів" у єврокубках.

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Ребров: Цей епізод не може вплинути на його майбутнє у Бенфіці

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував помилку українського голкіпера Бенфіки та його перехід у португальський клуб. Наставник "синьо-жовтих" вірить у професіоналізм Анатолія та його успішне майбутнє у португальському гранді.

Звичайно, я поговорю з ним, як і з усіма гравцями. Він молодий, але психологічно сильний та багато працює. Трубіну потрібен час, щоб утвердитися. Досі тільки починається. Бенфіка знає, чому його підписала. Я довіряю Трубіну і вірю в нього. Якщо він помилився, то не вперше. Він воротар збірної, талановитий та Бенфіка чомусь його підписала. Цей епізод не може вплинути на його майбутнє у Бенфіці. Успіхів йому. Він дуже сильний, і я впевнений, що дуже допоможе Бенфіці,

– сказав тренер "синьо-жовтих".

Відзначимо, що Трубін уклав контракт із Бенфікою до кінця червня 2028 року та вже провів два матчі. Поки що ще Анатолій не може похизуватись "сухими" поєдинками у складі португальської команди. У двох зустрічах українець пропустив 3 голи.

Після матчу проти Зальцбурга тренер Бенфіки Роджер Шмідт підтримав українського голкіпера. Попри те, що Трубін "допоміг" клубу встановити антирекорд Ліги чемпіонів.

Цікаво, хто буде захищати володіння Бенфіки у наступному матчі чемпіонату Португалії проти Портімоненсе (24 вересня)? До слова, підопічні Шмідта доволі впевнено розпочали новий сезон – 12 балів за 5 поєдинків та 4-те місце у турнірній таблиці.