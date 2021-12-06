Трохи відпочину та повернуся на ринг, – Дерев'янченко прокоментував поразку від Адамеса

Український боксер Сергій Дерев'янченко неочікувано програв у запеклому поєдинку з домініканцем Карлосом Адамесом. Для нього це вже четверта поразка у профі-рингу.

Дерев'янченко: Це був важкий бій

Український боксер зазначив, що у нього був досить серйозний суперник. Сергій не збирається ставити крапку у спорті, лише візьме невелику паузу для відпочинку.

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Я очікував, що суперник так боксуватиме. Це був дуже рівний та важкий бій. Незручною була його стійка шульги. Я трохи відпочину та повернуся на ринг. Подумаю, що робити далі. Я люблю бокс, люблю шоу. Дякуємо моїй команді,

– сказав боксер відразу після поєдинку.

Також у своєму інстаграмі Дерев'янченко подякував всім за підтримку.



Дерев'янченко зі своєю командою / Фото instagram.com/sergiy.derevyanchenko