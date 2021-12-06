Деревянченко: это был тяжелый бой

Украинский боксер отметил, что у него был достаточно серьезный соперник. Сергей не собирается ставить точку в спорте, лишь возьмет небольшую паузу для отдыха.

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Я ожидал, что соперник будет так боксировать. Это был очень ровный и тяжелый бой. Неудобной была его стойка левши. Я немного отдохну и вернусь на ринг. Подумаю, что делать дальше. Я люблю бокс, люблю шоу. Спасибо моей команде,

– сказал боксер сразу после поединка.

Также в своем инстаграме Деревянченко поблагодарил всех за поддержку.



Деревянченко со своей командой / Фото instagram.com/sergiy.derevyanchenko