Скільки заробить Дерев'янченко
Офіційні гонорари учасників вечора боксу у "Стейплс-центр" (Лос-Анджелес, США) оприлюднив журналіст Ден Рафаел.
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За бій із домініканцем Карлосом Адамесом українець отримає гарантовану виплату у розмірі 200 тисяч доларів. Його супернику заплатять 50 тисяч доларів.
Серед усіх бійців, які виступлять в андеркарді поєдинку Джервонта Девіс – Ісаак Крус, Дерев'янченко має найбільший гонорар.
Джервонта отримає 1 мільйонів доларів проти 300 тисяч у Круса.
Шанс Дерев'янченка
- 36-річний Дерев'янченко проведе свій 17-й бій на професійному ринзі. У випадку перемоги Сергій може вчетверте у кар'єрі битися за титул чемпіона світу у середній вазі.
- До того кримчанин програв чемпіонські бої Деніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.
- За інформацією ЗМІ, якщо Дерев'янченко здолає Адамеса, то в наступному поєдинку битиметься проти Хайме Мунгія за титул WBC.