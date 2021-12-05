Скільки заробить Дерев'янченко

Офіційні гонорари учасників вечора боксу у "Стейплс-центр" (Лос-Анджелес, США) оприлюднив журналіст Ден Рафаел.

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За бій із домініканцем Карлосом Адамесом українець отримає гарантовану виплату у розмірі 200 тисяч доларів. Його супернику заплатять 50 тисяч доларів.

Серед усіх бійців, які виступлять в андеркарді поєдинку Джервонта Девіс – Ісаак Крус, Дерев'янченко має найбільший гонорар.

Джервонта отримає 1 мільйонів доларів проти 300 тисяч у Круса.

До уваги. Шоу, в рамках якого відбудеться бій Дерев'янченка й Адамеса, розпочнеться 6-го грудня о 03:00 за київським часом.

Шанс Дерев'янченка