Дерев'янченко: Це був важкий бій
Український боксер зазначив, що у нього був досить серйозний суперник. Сергій не збирається ставити крапку у спорті, лише візьме невелику паузу для відпочинку.
До теми Український боксер Дерев'янченко отримає найбільший гонорар за бій в андеркарді шоу Девіса
Я очікував, що суперник так боксуватиме. Це був дуже рівний та важкий бій. Незручною була його стійка шульги. Я трохи відпочину та повернуся на ринг. Подумаю, що робити далі. Я люблю бокс, люблю шоу. Дякуємо моїй команді,
– сказав боксер відразу після поєдинку.
Також у своєму інстаграмі Дерев'янченко подякував всім за підтримку.
Дерев'янченко зі своєю командою / Фото instagram.com/sergiy.derevyanchenko
- Сергій Дерев'янченко у ніч з 5 на 6 грудня провів 10-раундовий рейтинговий бій проти Адамеса. Українцеві не вдалося перемогти свого опонента.
- Двоє суддів надали перевагу домініканцеві, ще один зафіксував нічию. Фінальний рахунок рефері становив 95-95, 97-93 та 96-94 на користь Адамеса.
- Сергій втратив шанс позмагатися за титул WBC.
- Для Дерев'янченка це четверта поразка у профі-ринзі.