Трісне по швах, як стара дешева подушка, – Ф'юрі вірить у перемогу Усика проти Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі оцінив шанси Олександра Усика та Ентоні Джошуа здобути перемогу в чемпіонському бою. Ф'юрі несподівано заявив, що в Усика трішки більше шансів на перемогу.

Ф'юрі: Усик великий і незручний лівша

Тайсон Ф'юрі заявив, що може знайти багато причин, чому Джошуа програє в поєдинку проти Усика.

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Одна з них полягає в тому, що Олександр – великий і незручний лівша, спритний боксер. Я вважаю, що він б'є сильніше, ніж думають люди,

– сказав Ф'юрі.

Разом з тим, британець зазначив, що важливий не сильний удар, а методичність.

"Якщо ти просто будеш продовжувати потрапляти у ціль, то рано чи пізно великий бодібілдер трісне по швах, як стара дешева подушка, з якої летять пір'я", – заявив Тайсон.

Він додав, що у Джошуа "досить швидко закінчується фантазія. У його арсеналі є тільки один трюк".

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Ф'юрі: Очікую незручного поєдинку

Британські фанати очікують, що Джошуа переможе Усика та зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Та Ф'юрі вважає, що Джошуа варто думати про свій бій.

Тайсон зазначив, що Джошуа бракує витривалості, щоб тримати суперника під тиском після стартових раундів. Через це, за словами чемпіона, Ентоні зменшує темп.

Ф'юрі переконаний, що Усик не дозволить Джошуа "відпочити" під час поєдинку.

Так що йому не вдасться це з Усиком, адже Олександр весь час буде сидіти на ньому, він змусить його битися. Я очікую незручного поєдинку. Можливо, декілька раундів триватиме шахова партія. Я дійсно чекаю, що у Джошуа закінчаться ідеї,

– сказав Ф'юрі.

На завершення Тайсон сказав, що Джошуа чекає важкий бій, якщо він не потрапить по Усику важким ударом на початку поєдинку. Чемпіон припустив, що Ентоні може зазнати дострокової поразки.

Бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні. Початок шоу о 22:00.



Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24