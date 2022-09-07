Трибуни скандували "ЗСУ", дякую всім, – Степаненко про атмосферу під час матчу з Лейпцигом

Шахтар ефектно стартував у груповому турі Ліги чемпіонів. "Гірники" розгромили німецький Лейпциг у перші зустрічі.

Степаненко високо оцінив гру Шведа

Мар'ян Швед, який тільки на початку вересня доєднався до Шахтаря, яскраво дебютував у матчі Ліги чемпіонів. 25-річний футболіст відзначився дублем.

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Тарас Степаненко прокоментував хороший початок новачка "гірників".

"Я завжди знав, що Мар’ян дуже кваліфікований футболіст. Ще коли він виступав за Карпати, то проти нього було важко грати, і коли в збірній був. Це такий хлопець, якому потрібно довіряти, а Ігор Йовічевіч знає, як з ним працювати. Якраз за Йовічевіча Швед показував свій найкращий футбол.

Йому довірили грати в стартовому складі, дуже добре себе проявив, забив 2 м’ячі, гарний старт. Я сказав йому: "Ти не встиг прийти до команди, а ми тебе вже будемо продавати скоро". Він дуже задоволений, а я за нього радий", – сказав Степаненко.

"У нас була хороша підтримка"

Лідер донецької команди наголосив, що у матчі з Лейпцигом всі гравці добре себе проявили.

Сьогодні всі гарно себе проявили. Важливо, щоб ми тримали цей рівень протягом усього сезону. Це буде важко, але сьогодні ми зробили гарний крок. Розуміємо, що шлях в ЛЧ та УПЛ довгий. Потрібно готуватися від матчу до матчу. Сьогодні ввечері ще можна порадіти, а завтра вже треба готуватися,

– зазначив півзахисник.

Гравець національної команди подякував українцям, які змогли потрапити на трибуни.

"У нас була хороша підтримка, багато людей. І на гостьовій трибуні, і серед стадіону. Подякували нашим українцям, це ми грали для них, для нашої країни, для тих, хто зараз в Європі, живе або просто виїхав. Трибуни скандували "ЗСУ", дякую всім. Хлопцям, які боронять нашу країну", – наголосив Степаненко.

Також Степаненко вдячний господарям матчу, які не забувають про війну в Україні.

Я бачив, що було написано "Мир", також УЄФА вивісили. Дякуємо всій Європі, що нас підтримують,

– додав футболіст.

Лейпциг – Шахтар: головне про матч

Вже на старті зустрічі Шахтар відкрив рахунок. Господарі матчу зрівняли рахунок на початку другого тайму. Та потім донеччан було не зупинити, ще три м'ячі полетіло у ворота господарів.

Мар'яну Шведу вдалося оформити дубль. Він забив два голи у ворота суперника на 16 та 59 хвилинах матчу. УЄФА визнала його найкращим гравцем зустрічі.

Ще один гол на рахунку Михайла Мудрика (76 хвилина) і цілковитий розгром оформив нападник Лассіна Траоре на 85 хвилині матчу.

У наступному поєдинку ЛЧ "гірники" зіграють з Селтіком. Матч відбудеться у Варшаві 14 вересня о 19:45.