Шахтар грає стартовий матч Ліги чемпіонів 2022-2023. У першому поєдинку турніру команда Ігора Йовічевича грає на виїзді проти Лейпцига, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами РБ Лейпциг – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Донеччани на рівних почали гру проти німців і відкрили рахунок вже у першому таймі зусиллями Шведа. Мар'ян уміло скористався помилкою воротаря Лейпцига.
Відео першого голу Мар'яна Шведа:
"Бики" зуміли зрівняти рахунок лише на початку другого тайму. Після затяжної атаки Собослаї вивів на ударну позицію Сімакана, який прошив Трубіна.
Відео голу Сімакана:
Втім, всього за дві хвилини Шахтар знову вийшов вперед. У першій же атаці Мудрик знайшов пасом в центрі Шведа і той пробив в ногу Орбана. Від угорця м'яч полетів у ворота іншого представника цієї країни Гулачі, який був дезорієнтований рикошетом.
Відео другого голу Шведа:
Це перший матч та перші голи Мар'яна у футболці Шахтаря. В паралельному матчі групи між Селтіком та Реалом мадридці виграють з рахунком 2:0.