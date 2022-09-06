Шахтар грає стартовий матч Ліги чемпіонів 2022-2023. У першому поєдинку турніру команда Ігора Йовічевича грає на виїзді проти Лейпцига, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами РБ Лейпциг – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донеччани на рівних почали гру проти німців і відкрили рахунок вже у першому таймі зусиллями Шведа. Мар'ян уміло скористався помилкою воротаря Лейпцига.

Відео першого голу Мар'яна Шведа:

"Бики" зуміли зрівняти рахунок лише на початку другого тайму. Після затяжної атаки Собослаї вивів на ударну позицію Сімакана, який прошив Трубіна.

Відео голу Сімакана:

Втім, всього за дві хвилини Шахтар знову вийшов вперед. У першій же атаці Мудрик знайшов пасом в центрі Шведа і той пробив в ногу Орбана. Від угорця м'яч полетів у ворота іншого представника цієї країни Гулачі, який був дезорієнтований рикошетом.

Відео другого голу Шведа:

Це перший матч та перші голи Мар'яна у футболці Шахтаря. В паралельному матчі групи між Селтіком та Реалом мадридці виграють з рахунком 2:0.