Шахтар у першому матчі групи Ліги чемпіонів на виїзді розгромив німецький РБ Лейпциг. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:4.
Як це було Оновлений Шахтар виносить Лейпциг у Лізі чемпіонів, забивши чотири голи: відео розгрому
Дублем в цьому матчі відзначився новачок "гірників" Мар'ян Швед. Другий гол він забив через хвилину після того, як господарі поля зрівняли рахунок. А результативний пас на нього віддав саме Мудрик. Правда без рикошету там не обійшлося.
Відео голу Шведа після пасу Мудрика
Третій гол Шахтаря вже забив сам Мудрик. Він втік у швидку контратаку по центру. І отримав пас від Судакова з флангу. Свій шанс гравець не змарнував, пробивши низом.
Відео голу Мудрика
А четвертий гол української команди було забито, коли Конопля зробив закидання на хід Мудрику по флангу. А вже той прострелив у центр штрафного майданчика на Траоре. Нападник в дотик переправив м'яч у ворота суперників.
Відео голу Траоре після пасу Мудрика