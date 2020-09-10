Найближчим часом рівненський "Верес" може опинитись без головного наставника. Юрій Вірт може покинути тренерський місток.

Про такий розвиток подій на тренерському містку "Вереса" повідомив сайт "Footboom". Причини такого рішення наразі не повідомляються.

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Вірт – один із найбільш успішним тренером рівненської команди. Під керівництвом 46-річного фахівця у 2017 році "Верес" вийшов в УПЛ, а у 2020 році після ребрендингу у Першу лігу. Клуб успішно стартував у новому сезоні 2020/21, "Верес" переміг "черкаський Дніпро" у Кубку України (5:0).

Тренерська кар'єра Юрія Вірта

У 2012 році Вірт став тренером воротарів юнацького складу донецького "Металурга", а вже незабаром і тренером молодіжного складу, де допомагав Сергію Шищенку і пропрацював до 2015 року, після чого перейшов на посаду тренера в основну команду кам'янської "Сталі".

У квітні 2017 року був призначений виконуючим обов'язки головного тренера, а вже на початку червня 2017 року було офіційно оголошено про призначення Вірта головним тренером "Вереса". Наприкінці грудня 2017 року рівненський клуб припинив співпрацю з Юрієм Віртом.

Наприкінці вересня і до листопада 2018 року Вірт очолював львівський "Рух". Але пробув там зовсім короткий час.

У червні 2019 року Юрій Вірт знову повернувся у Рівне та був призначений головним тренером все того ж "Вереса".