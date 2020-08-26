Львівський "Рух" може зіграти з донецьким "Шахтарем" на "Арені Львів". Клуб активно веде перемовини зі стадіоном, який є фартовим для з головної команди країни.

Львівський клуб ефективно планує використати паузу у чемпіонаті пов'язану з матчами національних збірних. "Рух" ще досі не визначився, яка арена стане для них домашньою для дебютного сезону в УПЛ, але веде перемовини з найбільшою ареною Львова, інформує Meta-ratings.

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"Рух" зараз веде роботу над тим, щоб зберегти в команді півзахисника Юрія Климчука, який став одним із лідерів команди. У гравця завершився контракт через це він не брав участі у стартовому турі УПЛ у матчі проти "Ворскли".

Перемовини з найбільшою ареною міста Лева тривають, але каменем спотикання стала фінансова частина запитання. Дирекція стадіону готова піти на поступки і трохи зменшити суму для команди за оренду арени на матчі. Вони погодяться на пропозицію "Руху", якщо вони будуть готові заплатити 150 тисяч гривень за кожну гру. Ще однією умовою від керівництва стадіону є те, що вони хочуть, щоб "Рух" не знімав із себе відповідальність за безпеку і прибирання арени.

Матч з "Шахтарем" відбудеться 12 вересня. Домашньою ареною "Руху" у Першій лізі був "Скіф".

Додамо, що у минулому матчі "Ворскла" впевнено розгромила "Рух" 5:2. За львів'ян відзначились Федорчук та Бойчук.