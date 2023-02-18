"Нам пощастило мати Циганкова у команді": тренер Жирони в захваті від гри українця

Український новачок Жирони Віктор Циганков феєрично дебютував у основному складі іспанського клубу. Яскрава гра українця не пройшла поза увагою головного тренера "жирондинців".

Іспанська Жирона розтрощила Алмерію (6:2) у матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії. Одним із героїв матчу став українець Віктор Циганков, який проводив дебютну гру в основі команди.

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Мічел: Циганков – це щось інше

За 65 хвилин ігрового часу вихованець Динамо відзначився голом і елегантним асистом. Вболівальники "біло-червоних" нарешті побачили, який діамант потрапив до їхньої улюбленої команди.

На сьомому небі від гри Циганкова був головний тренер Жирони Мічел. Втім, наставник вважає, що це не межа можливостей українського вінгера.

"Циганков – це щось інше. Нам пощастило мати його у команді. Оріоль Ромеу, Янхель Еррера і Циганков – диференційовані гравці.

Але це ще далеко не найкраща версія Віктора, оскільки він не грав протягом двох місяців і приїхав з країни з іншою мовою та звичаями", – заявив щасливий Мічел.

Циганков у Іспанії

Нагадаємо, що 17 січня 2023 року Віктор Циганков за 5 мільйонів євро перейшов з київського Динамо до іспанської Жирони.

Головний тренер "біло-червоних" не одразу кинув у бій українця.

За двома матчами своєї нової команди Віктор спостерігав з лави запасних.

У поєдинку проти Валенсії (1:0) Циганков дебютував за нову команду.

У Ла Лізі український вінгер вже зіграв 3 матчі, забив 1 гол і віддав 1 асист.

Наступний матч Жирона проведе 26 лютого. Команда Циганкова на виїзді зіграє проти Атлетіка з Більбао.