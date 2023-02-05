Жирона – Валенсія 1:0

Гол: Борха Гарсія, 64.

Цими вихідними у чемпіонаті Іспанії проходять ігри 20 туру Ла Ліги. У матчі Реалу з перших хвилин вийшов Андрій Лунін, проте мадридці поступились Мальорці.

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Інший українець з Ла Ліги Віктор Циганков вже втретє поспіль не потрапив в основу Жирону, цього разу – на гру проти Валенсії. Навіть попри травму Коуту тренер довірив місце на правому фланзі оборони номінальному центрфорварду Мартену, пише 24 канал.

На руку каталонцям грала жахлива форма Валенсії, яка в останніх 11-ти матчах Ла Ліги здобула лише одну перемогу. У звітній грі Жирона домінувала, майже не давши супернику створювати небезпечні моменти.

Єдиний гол у зустрічі був забитий в середині другого тайму. Борха Гарсія точно пробив з пасу Рікельме і м'яч від стійки залетів у ворота суперника. А на 78 хвилині за Жирону нарешті дебютував Віктор Циганков, замінивши Алекса Гарсію.

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Втім українець нічим особливим не відзначився, а рахунок так і залишився мінімальним на користь Жирони. Команда Мічела здобуває першу перемогу в трьох матчах та піднімається на 11 місце. До єврокубкової зони – п'ять очок.