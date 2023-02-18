Гравці каталонського клуба у поєдинку проти Альмерії робили усе, що їм заманеться. Віктор Циганков на свій рахунок записав дебютний гол та асист у футболці Жирони, пише 24 канал.

Варте уваги Дебютний старт – дебютний гол: Віктор Циганков забиває перший гол за Жирону – відео

Жирона – Альмерія 6:2

Голи: Кастельянос, 8, Циганков, 34, Рікельме 36, Каррера (асист Циганкова), 43, Мартен, 77, Стуані, 79 – Рамазані, 67, Туре, 81.

Без проблем для каталонців

Дебютний поєдинок Віктора Циганкова зі стартових хвилин у Іспанії розпочався у хорошому ключі для Жирони. Команда впевнено стартанула, що і принесло свій результат. Уже на 8-ій хвилині Жирона забила свій перший м’яч. Після навісу у штрафну Альмерії, "круглий" знайшов у карному майданчику суперника голову Кастельяноса, яка і вразила ворота "червоно-біло-синіх". У гольовій атаці каталонців участь взяв і Циганков, який віддав передгольову передачу.

Гравці каталонського колектива більше тиснули на ворота суперника, вигравали боротьбу в центрі поля та й взагалі швидше реагували на темп гри. Трішки пізніше, на 34-ій хвилині зустрічі, своїм дебютним голом за Жирону відзначився і Віктор Циганков. Український вінгер вдало закрив дальню штангу воріт суперника, де просто перевів м’яч у пусту рамку.

Жирона продовжувала знущатись зі свого опонента. Вже за мить, на 36-ій хвилині, каталонці забили ще й третій гол, який виник після впевненого сольного проходу Рікельме, який уже асистував Циганкову.

Український вінгер також вирішив не тільки відзначитись дебютним голом, а й дебютним асистом. Циганков придумав зробити це ще й елегантно. Ексдинамівець після вривання у штрафний майданчик суперника, п’яткою скинув м’яч на свого партнера по команді. Той у свою чергу перетворив рахунок на 4:0.

Відео гола та асиста Циганкова:

На другий тайм Жирона уже вийшла просто довести справу до кінця, що і зіграло з каталонцями злий жарт. Альмерія знайшла свій момент та реалізувала свій момент. після флангової передачі м'яч в один дотик в сітку воріт Жирони відправив Рамазані.

Така поведінка гравців Альмерії тільки розізлила футболістів Жирони. Каталонці забили два швидких гола на 77-ій та 79-ій хвилині матчу. Обидві атаки прийшли з лівого флангу атаки Жирони, де в штрафному майданчику по черзі Мартен та Стуані забили свої голи.

Та от і Альмерія до останнього не опускала голови. Одразу ж після пропущених голів, на 81-ій хвилині "біло-червоно-сині" рванули вперед. Завдяки розрізній передачі Туре вийшов віч-на-віч з голкіпером Жирону, якого гравець Альмерії впевнено обіграв та забив втішаючий м'яч.

До речі, Віктор Циганкова провів проти Альмерії 65 хвлини, саме тоді українця у матчі підмінив Тоні.

На більше намагань та сил Альмерії не вистачило, а у Жирони зіграв брак бажання робити перевагу в матчі більш для себе комфортною, та й часу у команд також не вистачило, щоб продовжити парад голів. Тому впевнена розгромна перемога команди Віктора Циганкова з рахунком 6:2.

Огляд матчу Жирона – Альмерія: