На 35-ій хвилині зустрічі Віктор Циганков зумів вразити ворота Альмерії. Український вінгер скористався стовідсотковим моментом, пише 24 канал.

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Віктор Циганков опинився у тому місці у той час. Український вінгер дуже вдало закрив дальню штангу воріт голкіпера Альмерії. Після хорошої передачі у карний майданчик "біло-червоно-синіх" Рікельме в один дотик точно переправив м'яч на Віктора Циганкова, якому з близької дистанції залишалось просто влучити у пусті ворота. Українець перетворив рахунок на табло у 2:0.

Відео голу Циганкова: