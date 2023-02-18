Испанская Жирона разгромила Алмерию (6:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Одним из героев матча стал украинец Виктор Цыганков, проводивший дебютную игру в основе команды.

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Мичел: Цыганков – это что-то другое

За 65 минут игрового времени воспитанник Динамо отличился голом и элегантным ассистом. Болельщики "бело-красных" наконец-то увидели, какой бриллиант попал в их любимую команду.

На седьмом небе от игры Цыганкова был главный тренер Жироны Мичел. Впрочем, наставник считает, что это не предел возможностей украинского вингера.

"Цыганков – это что-то другое. Нам посчастливилось иметь его в команде. Ориоль Ромеу, Янхель Эррера и Цыганков – дифференцированные игроки.

Но это еще далеко не самая лучшая версия Виктора, поскольку он не играл в течение двух месяцев и приехал из страны с другим языком и обычаями", – заявил счастливый Мичел.

Важно! Следующий матч Жирона проведет 26 февраля. Команда Цыганкова на выезде сыграет против Атлетика из Бильбао.

Цыганков в Испании