"Краще б він потрапив до Артети": тренер збірної України про перехід Мудрика у Челсі

Михайло Мудрик переживає далеко не найкращим період у Челсі. Український футболіст перестав виходити на поле в офіційних матчах.

Головний тренер "аристократів" Грем Поттер не випускає Мудрика вже у двох матчах поспіль. На лівому фланзі атаки замість українця грає Рахім Стерлінг, який нещодавно відновився від травми. Така ситуація неабияк засмучує українського футболіста, який звик виступати у стартовому складі, як це було у Шахтарі.

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Ротань: Буде критика від преси за ці кошти

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань прокоментував вибір Мудрика перебратись у Челсі. На його думку, для кар'єри Михайла краще було б опинитись в іншому лондонському клубі Арсеналі.

Також Ротань пригадав суму, за яку Челсі купило Мудрика, а це космічні 100 мільйонів євро, 30 яких у вигляді бонусів.

Це грає роль у тому, що кошти, за які його купили... Буде критика від преси за ці кошти. Кожен його гол буде цю критику гасити. Йому потрібно просто спокійно до цього всього ставитися та робити свою справу. Що він працює, хоче розвиватися – ви всі прекрасно знаєте та бачите. Він переборе все це. Але, як на мене, то краще б він потрапив до Артети,

– сказав Ротань.

У такому випадку Мудрик міг би вже у своєму першому сезоні в АПЛ здобути чемпіонство з Арсеналом. "Каноніри" продовжують боротись за "золото" англійської першості, на яке теж претендує Манчестер Сіті. Натомість Михайло з новою командою бовтається у середині турнірної таблиці АПЛ.

Підопічні Поттера йдуть лише на 10-му місці, маючи у своєму активі 34 бали.

Нагадаємо, що Мудрик потрапив у список збірної України Ротаня на матч відбору на Євро-2024 проти Англії. Поєдинок на "Вемблі" відбудеться 26 березня.

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