Главный тренер "аристократов" Грэм Поттер не упускает Мудрика уже в двух матчах подряд. На левом фланге атаки вместо украинца играет недавно восстановившийся от травмы Рахим Стерлинг. Такая ситуация изрядно огорчает украинского футболиста, привыкшего выступать в стартовом составе, как это было в Шахтере.

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Ротань: Будет критика от печати за эти средства

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал выбор Мудрика перебраться в Челси. По его мнению, для карьеры Михаила лучше оказаться в другом лондонском клубе Арсенале.

Также Ротань припомнил сумму, за которую Челси купило Мудрика, а это космические 100 миллионов евро, 30 которых в виде бонусов.