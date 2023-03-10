Головний тренер "аристократів" Грем Поттер не випускає Мудрика вже у двох матчах поспіль. На лівому фланзі атаки замість українця грає Рахім Стерлінг, який нещодавно відновився від травми. Така ситуація неабияк засмучує українського футболіста, який звик виступати у стартовому складі, як це було у Шахтарі.

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Ротань: Буде критика від преси за ці кошти

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань прокоментував вибір Мудрика перебратись у Челсі. На його думку, для кар'єри Михайла краще було б опинитись в іншому лондонському клубі Арсеналі.

Також Ротань пригадав суму, за яку Челсі купило Мудрика, а це космічні 100 мільйонів євро, 30 яких у вигляді бонусів.